Genç kız ailesine teslim edildi

İddiaya göre, 19 yaşındaki F.T. sevdiği ile değil başkasıyla evlendirilmek istendi. Ailesine direnen genç kız Batman Hasankeyf minibüsüne binerek merkeze bağlı Kılıç Köyü’nde inip burada Dicle Nehri’ne girerek canına kıymak istedi. Burak Kutlu'nun haberine göre, nehir kenarnda o sırada balık tutan Kılıç Köyü sakinlerinden Enes Yıldız, intihar girişiminde bulunan kızı fark ederek suya atladı. Canı pahasına kızı kurtaran Enes Yıldız kızı Suçeken Jandarma Karakoluna teslim etti. Karakolda ifadesi alınan kız daha sonra ailesine teslim edildi.



'BİR CAN KURTARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'



Genç kızı kurtaran Enes Yıldız, “Dicle Nehri kenarında balık tutuyordum. Kızın geldiğini gördüm. Ancak intihar edeceğini düşünmedim. Kız çırpınırken intihar ettiğini fark ettim. Bende koşarak onu kurtardım ve jandarmayı aradım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bir can kurtardığım için mutluyum" dedi.

Genç kızın ifadesinde sevdiği kişi yerine ailesi tarafından zorla başkasıyla evlendirilmek istendiğini, bu neden intihar kalkıştığını söylediği öğrenildi.

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