Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu! Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 13 yaşındaki Osman Can Ç.'nin parkta cansız bedeni bulundu. İncelemenin ardından Osman Can Ç.'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Osman Can Ç.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.08.2023 - 15:30 Güncelleme: 05.08.2023 - 15:38 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL