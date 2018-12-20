Kaza, gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Babür Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Babür Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, cadde üzerindeki 3 araca çarptı.

DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle otomobillerde bulunan iki kişi ve bir sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yeni bir kaza ihtimaline karşılık caddede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 3 kişiyi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavileri süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.







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