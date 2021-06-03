Başkentgaz halka açılıyor

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Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz için onay alan Başkentgaz, hisse başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak. Doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk halka arzı gerçekleştirecek şirket, son yılların en büyük halka arzlardan birine imza atmış olacak.

Borsa İstanbul'da halka açılmak için bugün ve yarın talep toplayan Başkentgaz Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç, Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel programında Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuğu oluyor. Kazanç, şirketin potansiyel ortaklarına Başkentgaz'ı tanıtıyor, mali tablolarını yorumluyor.

ORANSAL DAĞITIM YÖNTEMİ

Türkiye’de doğal gaz kullanıcıların yüzde 11’ine hizmet götürerek en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunan Başkentgaz, bugün ve yarın (3-4 Haziran 2021) hisse başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak olan Başkentgaz, doğal gaz dağıtım sektörünün de ilk halka arzını gerçekleştirmiş olacak. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji’ye ait 175 milyon TL’lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak. Ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz’ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, “BASGZ” işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Halka açılacak hisselerinin yüzde 40’ı Torunlar Grubu ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek payların yüzde 36’sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 18’iyurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6’sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL’yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek tutar.