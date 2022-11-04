Başkent'te, 3 çocuğa istismar davasında karar! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da yanında çalışan 3 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan PVC kapı pencere ustası Regayip Vadi (42), denge bozukluğu ve hafıza geriliği olduğunu ileri sürerek, suçlamayı kabul etmedi.

DHA'nın haberine göre, sağlık kurulu raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenen sanığa, 3 çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 75 yıl hapis cezası verildi.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Yenimahalle ilçesinde PVC kapı pencere ustası Regayip Vadi hakkında, yanında çalışan 15 yaşından küçük H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi´nde uzmanlar gözetiminde ifadesini alınan H.B., istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü iddia etti. Gözaltına alınıp tutuklanan Regayip Vadi hakkında, aynı şekilde yanında çalışan 2 çocuğu daha cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Soruşturma dosyaları birleştirilerek, sanık Vadi hakkında, 3 çocuğu yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde tutuklu yargılanan sanık, denge bozukluğu ve hafıza geriliği olduğunu ileri sürerek, suçlamaları kabul etmedi, beraatını talep etti. Mağdur avukatları ise istismarın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü, sanığın hastalık bahanesiyle suçtan kurtulmaya çalıştığını ileri sürdü. Avukatlar, adli tıp raporları ve tanık beyanlarının da suçu kanıtladığını belirtti. Alınan sağlık kurulu raporunda da Regayip Vadi'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Mahkeme heyeti, sanığa 3 çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan toplam 75 yıl hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi yapılmadı.