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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı! - Halil Ay cinayeti ve Gülbey Dilsiz

        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa’daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!

        Fransa'da öldürülen Halil Ay cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Fransa'nın Chatonnay bölgesinde bir çiftlikte gerçekleşen saldırıda öldürülen ikinci kişinin karşı gruptan Gülbey Dilsiz olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler arasında yer alan Gülbey Dilsiz'in, suç örgütü lideri Barış Boyun'un çetesiyle bağlantılı olan bir çetenin elemanı olduğu belirlendi. Fransa'daki saldırının Kağıthane ve Haliç'te yaşanan silahlı saldırıların uzantısı olduğu belirtiliyor. Yunanistan'da öldürülen ve Boyun çetesinin üyesi olduğu belirtilen 6 kişinin saldırısının bu olayın uzantısı olup olmadığı araştırılıyor

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 18.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:43
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        Öldürülen ikinci kişinin ismi belirlendi! Fransa'daki hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı!
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        Fransız haber kaynakları, 6 Ağustos’ta Chatonnay bölgesinde bir çiftlikte 2 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bu haberin ardından öldürülen iki kişinin sahte kimlikle Fransa’ya gelen Türk uyruklu kişiler olduğu açıklandı.

        Bu açıklamanın ardından öldürülen 2 kişiden birinin Halil Ay olduğu belirtildi. Ancak ikinci kişinin ne kimliği ne de olayın nasıl ve kimler arasında yaşandığı açıklanmadı.

        Halil Ay.
        Halil Ay.

        ÖLDÜRÜLEN İKİNCİ İSİM

        Fransa’da yaşanan o saldırının detayları ortaya çıktı. Öldürülen ikinci kişinin ise Gülbey Dilsiz olduğu belirlendi. Gülbey Dilsiz iddialara göre suç örgütü Barış Boyun çetesiyle bağlantısı olan başka bir çetenin önemli adamlarından biriydi.

        Halil Ay’ın öldürülmesi olayında yer alan tetikçilerden de biriydi. Fransa’daki saldırının geçmişi ise İstanbul’a uzanıyordu.

        Gülbey Dilsiz.
        Gülbey Dilsiz.

        İSTANBUL’DAKİ ÇATIŞMALAR

        Halil Ay’ın Fransa’da öldürülmesi olayının hesaplaşması iddialara göre Kağıthane ve Haliç Köprüsü üzerinde yaşanan çatışmalara uzanıyordu. Boyun çetesinin, husumetli grup ile 2020’de başlayan çatışmaları, alt grupların da katılımıyla büyüdü.

        Halil Ay’ın öldürülmesine uzanan çatışmalardan biri de 19 Aralık 2022’de gerçekleşti. İddialara göre Gündoğmuş çetesi üyelerinden biri olan Mehmet Emin Kalkan öldürüldü. Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan çete, Kağıthane’de husumetli çeteyle çatışmaya girdi ve bu çatışmada kurşunlar yanlışlıkla Kuran kursu hocası Ramazan Arslan’a isabet etti. Arslan hayatını kaybetti.

        HALİL AY KAYIPLARA KARIŞTI

        Halil Ay.
        Halil Ay.

        Ardından 14 Ocak günü Halil Ay’ın bulunduğu araç Haliç Köprüsü üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Halil Ay’la aynı gruptan olan Cumali Aslan hayatını kaybetti. Dorukan K. ise yaralandı. Bu olayda Halil Ay kayıplara karıştı.

        YEDEK ANAHTARLA EVE GİRDİLER

        Kayıplara karışan Halil Ay, kaçak yollarla yurt dışına çıktı. Sahte kimlikle Fransa’ya geçen Halil Ay’ın nasıl öldürüldüğü detayları da ortaya çıktı. İddialara göre, Halil Ay’ın Fransa’ya kaçtığını tespit eden karşı grup, Ay’ın kaldığı evin yedek anahtarını ele geçirdi.

        Halil Ay’ı öldürmek için grubun içinde Gülbey Dilsiz de bulunuyordu. Anahtarla çiftlikteki eve giren çete üyeleri Halil Ay’ı öldürdüler. Çıkan çatışmada, Halil Ay’a ateş eden tetikçilerden biri olan Gülbey Dilsiz de hayatını kaybetti.

        BİR KİŞİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından çalışma yapan Fransız polisi, Halil Ay’in sevgilisi ve bir kardeşini gözaltına aldı. Soruşturmanın ardından Halil Ay’ın kardeşi tutuklandı.

        YUNANİSTAN OLAYININ DEVAMI MI?

        İstanbul’da başlayan çete savaşları, önce Gürcistan ardından Fransa’ya sıçramıştı. Fransa’da bu olay araştırılırken, Yunanistan’da 6 Türk’ün öldürülmesi, bu hesaplaşmaları yeniden gündeme getirdi.

        Yunanistan’ın başkenti Atina’da Abdurrahman Tekru (22), Doruk Ersu Büyüktunç (31), Ozan Kaan Tozlu (24), Barış Çağan, Ömer Kanza (24) ve Burak Tahmaz (23) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetti. Öldürülen isimlerin Organize Suç Örgütü Barış boyun çetesine üye oldukları ortaya çıktı.

        Olayla ilgili çalışma yapan Yunan polisi, Türk yetkililerle irtibata geçerek çete hakkında bilgili alışverişi yapıldı. Barış Boyun ve alt grubu çeteleri ile husumetli olan suç örgütü çetelerin tüm hesaplaşmaları incelenmeye başlandı. Yunanistan’da öldürülen 6 kişinin cinayeti, son olarak Fransa’da öldürülen Halil Ay cinayetinin uzantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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        #Halil Ay cinayeti
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