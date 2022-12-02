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Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 9'uncu hafta maçları yapılacak

Basketbol: Haftanın programı
AA

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

YARIN

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-ONVO Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)

4 ARALIK PAZAR

13.00 Darüşşafaka-AYOS Konyaspor Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18.00 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)

5 ARALIK PAZARTESİ

19.00 Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YARIN

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)

4 ARALIK PAZAR

14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

14.30 Beşiktaş-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (BJK Emlakjet)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Başakşehir)

16.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

5 Aralık Pazartesi:

14.30 Antalya Toroslar Basketbol-Rize Belediyespor (Kepez Turgut Özal)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

BUGÜN:

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Akran Gemlik Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

YARIN

15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Altındağ Atatürk)

17.30 Depomaxx Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

4 Aralık Pazar:

14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Antalya Güneşi (Gölbaşı)

15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Sigortam.Net (90. Yıl)

5 ARALIK PAZARTESİ

15.45 Finalspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (TOFAŞ)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Edip Buran)

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