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Baskılara dayanamayan Corbyn'den 'Yahudi karşıtlığı' kararı!

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Uluslararası Soykırımı Hatırlama İttifakı’nın “Yahudi karşıtlığı” tanımını bütün örnekleri ile tüzüğüne dahil etti.

05.09.2018 - 11:04 | Güncelleme: AA

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Uluslararası Soykırımı Hatırlama İttifakı'nın (IHRA) "Yahudi karşıtlığı" tanımını bütün örnekleri ile tüzüğüne dahil etti.

Partiden yapılan açıklamada alınan kararın Filistin konusunda ifade özgürlüğüne sınırlama getirmeyeceği belirtilerek, tüzüğün Yahudi toplumu ile dayanışmanın yanı sıra Filistinlilerin haklarının korunmasına da önemli bir katkı sağlayacağı kaydedildi.

FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI KONUSUNDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Açıklamada, "Ulusal yürütme Kurulu Uluslararası Soykırımı Hatırlama İttifakı'nın "Yahudi karşıtlığı" tanımının içerdiği bütün örnekleri kabul ederken, bunun İsrail veya Filistinlilerin hakları konusundaki ifade özgürlüğünü hiçbir şekilde ihlal etmemesine sağlayacak bir maddeyi de benimsedi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail lobisinin İşçi Partisi tüzüğüne alınmasını sağladığı tanımın unsurlarına göre İsrail'in politikalarını Nazilere benzetmek, başka ülkelerde yaşayan Yahudilerin İsrail'e sadakatlerinin yaşadıkları ülkelerden daha fazla olduğunu ima etmek ve İsrail devletinin "ırkçı bir girişim" olduğunu söyleyerek Yahudilerin kendi kaderlerini tayin hakkını reddetmek Yahudi karşıtlığı kapsamına alınacak.

CORBYN YOĞUN BASKI ALTINDAYDI

İşçi Partisi liderliğine seçildiği 2015'ten bu yana parti içindeki liberal milletvekilleri ile ana akım medyanın hedefinde olan Jeremy Corbyn, son 2 yıldır "Yahudi karşıtı" olduğu ve partideki Yahudi karşıtlarına göz yumduğu iddiasıyla baskı altında tutuluyordu.

Corbyn hakkında "Yahudi karşıtlığı" iddiasıyla yürütülen kampanya 2016'da parlamentonun İçişleri Komisyonunun açtığı araştırma ile başlamıştı. Komisyonda ifadesine başvurulan Corbyn'den, bir toplantıda Hamas ve Hizbullah üyelerinden "arkadaşlarım" diye söz etmesini açıklaması istenmişti. Corbyn hakkındaki Yahudi karşıtlığı iddiaları İngiliz siyasetçinin geçen yıl yapılan erken seçimde kazandığı başarının ardından hız kazanmıştı.

Corbyn son günlerde artan baskı karşısında bir video mesajı yayımlayarak, partisi içinde Yahudi karşıtı kişilerin bulunduğunu kabul etmiş ve özür dilemişti, son olarak IHRA'nın "Yahudi karşıtlığı" tanımını partinin tüzüğüne sokması için baskı altına alınmıştı.

Corbyn geçen ay The Guardian gazetesi için kaleme aldığı makalede bu talepleri kısmen karşılayacağının sinyalini vermiş ancak İsrail'in politikalarını eleştirmenin kısıtlanmasına karşı çıkacağını kaydetmişti.

Parti tüzüğünde IHRA'nın tanımına dayanılarak istenen değişikliklerin büyük çoğunluğuna katıldığını belirten Corbyn, "Sadece İsrail konusunda ifade özgürlüğünde ayrılıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

 

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