Gümüşhane'de 12 yaşındaki çocuğun doğuştan fazla olan bir parmağı, başarılı operasyonla alındı. AA'nın haberine göre; Şiran ilçesinde yaşayan ve sağ elinde 6 parmak olan A.Ç, Gümüşhane Devlet Hastanesine başvurdu. Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sultan Yalçın tarafından muayene edilen çocuğun ameliyatına karar verildi.
Başarılı operasyonla çift başparmaktan biri alınan A.Ç, artık sağ elini de sağlıklı şekilde kullanabilecek.
Opr. Dr. Yalçın, 12 yaşındaki çocuğun doğumsal baş parmak fazlalığı şikayetiyle kendisine başvurduğunu söyledi.
Muayenenin ardından eldeki fazla parmağın alınması için operasyon planladıklarını anlatan Yalçın, şöyle devam etti: "Bu binde bir görülen bir sorundur. Buna çok parmak diyoruz. Genellikle bu tür durumlar bebeklik çağında ameliyat edilerek çözüme kavuşturulur ancak bu hastamız için bu işlemin yapılması geciktirilmişti. Bize geldiklerinde hızlıca operasyonu planladık. Gayet başarılı bir operasyonla sağ elindeki parmak fazlalığını giderdik. Artık elini daha iyi kullanabilecek. Uzun kıyafetlerle elini saklamak zorunda kalmayacak. Ona yardımcı olabildiğim için mutluyum."
Gümüşhane Devlet Hastanesinde birçok operasyonu yapabilecek donanıma sahip olduklarına dikkati çeken Yalçın, hastaların öncelikle kendilerine müracaat etmelerini istedi.
Yalçın, ihtiyaç duyulması halinde teşhisin ardından hastaları daha donanımlı hastanelere sevk ettiklerini sözlerine ekledi.
"DERDİMİZE DERMAN OLDUKLARI İÇİN SEVİNÇLİYİM"
A.Ç'nin annesi Pınar Ç. ise 5 çocuk sahibi olduğunu ifade ederek, parmak fazlalığı olan çocuğunun okulda ve arkadaş ortamında büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Çocuğunun elindeki sorun giderildiği için mutlu olduğunu vurgulayan anne, "Bu imkanı bize sunan devletimize ve doktor Sultan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde artık çocuğum elini saklamak zorunda kalmayacak. Arkadaşlarının kötü eleştirilerine maruz kalmayacak. Derdimize derman oldukları için sevinçliyim" diye konuştu.
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