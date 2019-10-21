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HaberlerGündemSon dakika... Başsavcılık Emine Bulut cinayeti için verilen kararı istinafa götürüyor!- HABERLER

Başsavcılık Emine Bulut cinayeti davası kararını istinafa götürecek

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren koca hakkında verilen müebbet hapis kararının istinafa götürüleceğini açıkladı. 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasıyla yargılanan Varan'a verilen müebbet hapis cezası tartışmalara da sebep oldu. Mahkemenin kararında eylemi 'Canavarca hisle adam öldürme' kapsamında değerlendirmediğini o nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine, müebbet hapis cezası verildiği ifade edildi.

emine bulut cinayeti

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "18 Ağustos 2019 tarihinde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçakla boğaz, sol kol, göğüs kısmından yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emine Bulut'un (38) öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın 23 Eylül 2019 gün ve 2019/7602 sayılı iddianamesi ile Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesine TCK'nın 82/1 (a),(b) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış, sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan yapılan yargılaması sonucunda Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21 Ekim 2019 tarih ve 2 sayılı celsesinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasına kısmen aykırı olarak, sanığın TCK'nın 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı, alınan kararın resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığımızca da istinaf edileceği hususu kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" denildi.

NEDEN MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Emine Bulut'u kent merkezindeki bir lokantada 10 yaşındaki kızının gözleri önünde boğazı kesilerek öldüren eski koca Fedai Varan için savcılık tarafından düzenlenen jet bir iddianameyle 'Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Ancak bugün mahkemeden çıkan karar kamuoyunda soru işaretleri yarattı. 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasıyla yargılanan Varan'a verilen müebbet hapis cezası tartışmalara sebep oldu. Kararda mahkemenin Varan'a tahrik indirimi yapmadığı da belirtildi. 

"CANAVARCA HİSLE" ÖLDÜRMEDİ Mİ?

Kararı değerlendiren uzmanlar, mahkemenin eylemi 'Canavarca hisle adam öldürme' kapsamında değerlendirmediğini o nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine, 'Kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildiğini ifade etti. 

Bulut'un ailesinin de tepki gösterdiği karar sonrası pek çok kişi mahkemenin 'tahrik indirimi' yapmamasına rağmen, bu kararla zaten cezada 'indirime' gittiği eleştirisinde bulundu. 

Kanlar içinde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu infiale yol açan Emine Bulut için 'Kasten adam öldürmeden' ceza verilmesi tepkilere yol açtı

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