Polis gazetecilere böyle gösterdi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler şüphelendikleri kişilerin üzerlerini aradı. Aramalarda bir kişinin elindeki bastondan şüphelenen polis, detaylı incelemede bulundu.

İncelemede, bastonun 3 parçaya ayrıldığı, kılıç ve sopa olarak kullanıldığı belirlendi. Uygulamada başka bir kişinin üzerinde ise çift taraflı bıçak ve cüzdanda taşınabilen karvizit şeklinde bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kesici ve delici aletler imha edildi.