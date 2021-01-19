Evlenmek istedi! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği'ne bir kişi, Fırat Ç. (29) isimli şahsın kadınlara fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis, savcılıktan alınan izinle Fırat Ç. ve bağlantılı olduğu şahısları teknik ve fiziki takibe başladı.

EVLİLİK VAADİYLE KADINI KANDIRDI

Yapılan takip sonucunda Fırat Ç.’nin “Kiraz” lakaplı Seda Ş. (26) isimli bir genç kadınla kafede tanıştığını daha sonra ise evlilik vaadiyle kandırdığını belirledi.

TEHDİTLE FUHUŞA SÜRÜKLEDİ

İHA'da yer alan habere göre polisin yaptığı takipte zanlının genç kadına “evlenmek için para lazım bu da biz de yok bunun için fuhuş yapman gerekir, bir eskort sitesine fotoğraflarını koyalım fuhuştan para kazan sonra evleniriz” dediği kadının önce kabul etmediği ancak tehdit edilince kabul ettiğini tespit etti.

4 KEZ DARP EDİLİP POLİSE BAŞVURDU

Fırat Ç.’nin daha sonra bir eskort sitesine Seda Ş.’nin fotoğraflarını koyduğu müşterilerle de kendisi irtibata geçtiğini anlaştığı müşterilere Seda Ş.’yi kuzeni Mehmet Burak A. (25) ve komşusu Ömer G. (25) ile fuhşa gönderdiğini, fuhuştan sonra da kadından bütün paraları aldığını tespit etti.

Fırat Ç.’nin Seda Ş. fuhuş yapmak istemediği zamanda ise kadını darp ettiği belirlendi. Seda Ş.’nin darp edildiği için 4 kez polise başvurduğu ancak Fırat Ç.’nin Seda Ş.’yi yine darp ve tehdit ile şikayetinden vazgeçirdiği belirlendi.

KİRAZ'IN KUZENİNİ DE EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDILAR

Bu arada, polis yapılan teknik ve fiziki takipte Seda Ş.’nin kuzeni Tanyeli C.’nin de (25) Turan E. (29) tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiğini tespit etti. Ayrıca Fırat Ç. ve Turan E.’nin kadınlara fuhuştan kazandıkları paradan hiç vermediği, bu nedenle iki kadının da başka kadınlara fuhuş yaptırarak para kazandığı belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından 13 Ocak günü operasyon için düğmeye bastı.

OPERASYONA "KİRAZ" İSMİ VERİLDİ

Polis, Seda Ş. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklenip darp edildiği için operasyona da onun lakabı olan “Kiraz” ismini verdi. Seda Ş.'nin boynunda kiraz dövmesi olduğu için eskort sitelerinde isminin "Kiraz" olarak geçtiği belirlendi. Şafak vakti yapılan Kiraz operasyonunda polis şebeke lideri Fırat Ç. ile birlikte 5’i kadın, 14 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılardan Fırat Ç. ve diğerleri suçlamaları kabul etmedi. Ancak Seda Ş. ve Tanyeli C. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiklerini söyleyip zanlılardan şikayetçi oldu.

4'Ü KADIN 9 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada alınan ifadelerde şebeke lideri Fırat Ç.’nin fuhuştan kazandığı paralarla evine kadın çağırıp fuhuş yaparak harcadığı öne sürüldü. 14 zanlıdan 5’i ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken 4’ü kadın 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ömer G., Fırat Ç., Mehmet Burak A., Turan E., Mehmet Eşref Ö., Neriman Y. tutuklanırken, 3 kadın ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.