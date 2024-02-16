'Bataklık' 24 Şubat ve 4 Mart'ta perde açıyor
'Bataklık' müzikali, 24 Şubat ve 4 Mart'ta Ataşehir'de Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor
Yapımcılığını OMG Productions'ın üstlendiği, yönetmenliğini Sercan Özinan'ın üstlendiği, bestelerini Metin Bahtiyar'ın gerçekleştirdiği, koreografisi ise İzmir Tenim'e ait olan 'Bataklık' adlı müzikalin yazarı ise Yağmur Şakoğlu imzası bulunuyor.
24 Şubat ve 4 Mart'ta Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi'nde perde açacak olan 'Bataklık'ın türü 'Senfonik - Gothic'tir.
Müzikal 11 kişilik canlı orkestra tarafından icra ediliyor. Orkestra şefliği görevini de Metin Bahtiyar üstleniyor.
Müzikalin oyuncu kadrosunda; Alper Aksoy, Azizcan Keskin, Bartu Ayaz, Batuhan Enes Katılmış, Ceyda Gürpınar, Ela Bayramoğlu, Görkem Ergin, Güney Erdoğan, Halise Eryılmaz, Koray Gedik, Köksal Ünal, Lal Bayramoğlu, Müge Gülgün, Selmin Artemiz, Sıla Doğanay, Zeynep İpek gibi isimler yer alıyor.
'BATAKLIK'IN KONUSU NEDİR?
'Arimasp' halkı medeniyetten uzak bir bir biçimde yaşayan kendi halinde bir bataklık topluluğudur. Yaşadıkları bataklık ile kurdukları ilişki içinde geliştirdikleri kültür ile yaşamaktadırlar. Bataklık hem onların evi, hem de tanrıları gibidir. Her şey bataklıkta başlar ve orada biter. Bu böyle süre gelen bir yaşam biçiminin parçasıdır. 'Arimasp'lıların kendi içlerinde kurdukları kültür dışarıdan gelen Yüzbaşı Carabis ve onun askerleri yüzünden tehdit edilmeye başlayınca olanlar olur..png