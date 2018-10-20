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'Batık Şehir'de tespit edilen kale ve surda inceleme

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve halk arasında "Batık Şehir" adıyla bilinen tarihi yerleşim alanında tespit edilen kale ve onu çevrelediği düşünülen dış surlarda ODTÜ Sualtı Topluluğu inceleme yaptı

20.10.2018 - 17:42 | Güncelleme: AA

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve halk arasında "Batık Şehir" adıyla bilinen tarihi yerleşim alanında tespit edilen kale ve onu çevrelediği düşünülen dış surlarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Topluluğu incelemede bulundu.

AA'nın haberine göre Elazığ Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı ve Sivrice Belediyesinin davetlisi olarak kente gelen 7 kişilik ekip, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ile gölün güneybatısında "Kilise Adası" olarak bilinen noktada Batık Şehir'de dalış yaptı.

Ekibin çalışmasını yerinde izleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, gazetecilere Hazar Gölü ve çevresinin turizm çeşitliliği bakımından büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Özellikle Hazar Gölünün güney kıyısında yer alan Batık Şehri'n bölge ve Türkiye açısından önemli kültürel bir hazine olduğunu ifade eden Kaldırım, şunları söyledi:

"İnşallah Batık Şehir dünyada çok önemli bir merkez olacak. Dünyada hep tartışma konusu olmuştur 'Kayıp Kıta Atlantis', diyebiliriz ki Doğu'nun Atlantis'i de burası olabilir. Burada bir su altı şehri var, onu çevreleyen surlar tespit edildi. Bunun daha da ötesinde buranın çok önemli bir yerleşim merkezi olduğu söyleniyor. Hazarbaba Dağı'nın etrafında özellikle belli noktalarda gözetleme kuleleri vardı. Buradaki yapıda da gözetleme kuleleri olduğu görülüyor. Tarihinin 4 bin yıla kadar gittiği kayıtlarda geçiyor. Müthiş bir zenginlik var burada."

HAZAR GÖLÜ'NÜN ALTINDA SERVET YATIYOR"

Gölde dalış yapan AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Batık Şehir'in tarihsel öneminin yanı sıra dalış turizm açısından büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi.

Dünyada dalış turizmi açısından bu tür yerlerin parmakla gösterilecek sayıda olduğunu, bazı ülkelerin dalış turizmi için gemi, uçak gibi yapıları batırarak dalış turizmi için yapay alanlar oluşturdukları vurgulayan Bulut, şunları aktardı:

"Hazar Gölü'nün altında bir servet yatıyor. Bu hazineyi su altından gün yüzüne çıkarmak için yoğun bir uğraş veriyoruz. Buranın hem bölge hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada 4 bin yıllık geçmişi olan doğal bir batık var. Keşif edilmeye açık, keşif edilmeye muhtaç. Bunu ortaya çıkardığımızda Elazığ'ın kadim tarihiyle alakalı bir çok yeni bilgiler elde edeceğiz."

"BATIK ŞEHİR'İN GİZEMİ ORTADAN KALKACAK"

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak da Batık Şehir'in Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabulü için geçen yıl UNESCO'ya başvuru yaptıklarını ve sürecin devam ettiğini kaydetti.

Batık Şehir ilgili bir çok bilinmeyen nokta olduğunu, yapılacak arkeolojik çalışmalarla buranın üzerindeki gizemin de ortadan kalkacağını işaret eden Irmak, "Batık şehirle ilgili çocukluğumuzda hep büyüklerimizden hikayeler dinlerdik. Birçok efsane ve hikayeye konu olmuştur. Buranın bir an önce gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Buranın devlet gücüyle tanıtılması özlediğimiz bir tabloydu. Burası hem dalış hem de kültür turizmine büyük katkı sunacaktır. Yapılacak çalışmalarla burada yaşayan medeniyeti gün yüzüne çıkartacağız." sözlerine yer verdi.

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