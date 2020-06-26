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Batman'da henüz nerden çıktığı belli olmayan yangında AVM küle döndü.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan ve yaklaşık 200 kişinin çalıştığı AVM'de sabah saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Batman Belediyesi, Diyarbakır Belediyesi, Türkiye Petrolleri, TOMA aracı ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 5.5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Küle dönen AVM'de daha sonra ekipler, soğutma çalışmaları yaptı

VALİ ŞAHİN: YARALANMA VE CAN KAYBI YOK, YENİDEN YAPILACAK

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yangının soğutma çalışmaları sırasında incelemede bulunurken yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin de devam ettiğini söyledi. Vali Şahin, şunları söyledi:

"Yangın bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Manav reyonunun bulunduğu alanda büyük bir ihtimalle ya elektrik panosundan ya da klimadan kaynaklandığından şüpheleniliyor. Yangın kısa sürede üst kata sıçrayıp, hızla yayılıp, büyüyor. Tesellimiz herhangi bir yaralanma ve can kaybı bu büyük yangında yaşanmadı. Ciddi bir hasar var. Tesis yeniden yapılacak. Biz kıymetli dostlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kısa sürede maddi hasar karşılanabilir, önemli olan can kaybının olmamasıdır. Mala gelsin cana gelmesin."

AVM yetkilisi Hasan Açan da, "Gece bekçilerimiz kokudan şüpheleniyorlar ama müdahale şansı kalmadan yangın tekstil katını sarıyor. Yangının söndürülmesi için Valimiz Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın çok ciddi uğraşları oldu. Sayın valimizin de dediği gibi mala gelsin, cana gelmesin. Elbirliği ile bunun altından kalkacağız" şeklinde konuştu.