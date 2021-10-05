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Alacağını istedi! Demir çubuklu ölüm! 0:00 / 0:00

DHA

Batman'da, dün saat 21.00 sıralarında Batman Küçük Sanayi Sitesi A Blok´ta akılalmaz bir olay meydana geldi. Abdullah Çam (44), borç verdiği E.S.´den parasını isteyince tartışma çıktı.

DEMİR ÇUBUKLA BAŞINA VURDU

DHA'da yer alan habere göre bölgedeki iş yeri sahipleri araya girerek tarafları ayırdı. E.S., bu kez iş yerinden aldığı demir çubukla Çam´ın başına vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çam´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Çam´ın cansız bedeni, otopsi için Batman Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, polis, olay sonrası kaçan E.S.´yi yakalamak için çalışma başlattı.