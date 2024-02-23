Batman'da havuzda mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde atıl bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender (Salamandra infraimmaculata) uzman ekiplerce kurtarıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Karaköy yakınlarında köylüler, atıl bir havuzda nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Batman'da izlenen türler arasında bulunan benekli semender gördü.
Bunun üzerine durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Adıyaman Üniversitesi'nde görevli uzman herpetolog Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ile DKMP ekipleri, 2 saatlik yürüyüşün ardından semenderlerin mahsur kaldığı alana ulaştı.