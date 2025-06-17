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        Haberler Yaşam Batman'da restorasyonu tamamlanan Mor Kiryakus Manastırı turizme açıldı

        Batman'da restorasyonu tamamlanan Mor Kiryakus Manastırı turizme açıldı

        Batman'ın Beşiri ilçesindeki 2020 yılında restore edilmeye başlanan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı ziyarete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:23
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        Restorasyonu tamamlanan Mor Kiryakus Manastırı turizme açıldı
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        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan ve Süryani Hristiyanları tarafından kutsal kabul edilen Turabdin bölgesinin kuzey yönünde yer alan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı’nda 2020 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sona erdi.

        2 bin 500 metrekare alanda 2 katlı inşa edilen manastırın 3 etap halinde yürütülen restorasyon çalışmasının ilk etabı Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında, 2'nci etabı İl Özel İdaresi tarafından, 3'üncü etabı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Programı dahilinde gerçekleştirildi.

        Manastır, düzenlenen törenle turizme açıldı. Açılışa Vali Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        "BU SENE BATMANIMIZDA 500 BİN TURİST HEDEFİMİZ VAR"

        Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, 5 ilçede de turizmi canlandıracaklarını ifade ederek, “Bu yıl bizim atılımın başlangıç yılıdır. Bu sene inşallah Batmanımızda 500 bin turist hedefimiz var ve bu hedef önümüzdeki yıl 1 milyon turist olacak. Peki, biz 1 milyon turist hedefine nasıl ulaşacağız? 1 milyon turist hedefine ulaşmak için daha önce yapmamış olduğumuz işleri yapmamız gerekiyor. Yapmış olduğumuz işlere de boyut atlatmamız gerekiyor. Batman'da turizm dediğimiz zaman Hasankeyf’te başlayıp Hasankeyf’te biten bir turizmdi. Bu kabul edilemez. Biz bu saatten sonra Hasankeyf’teki turizmi de geliştireceğiz ama 5 ilçemizin 5’inde de turizmi canlandırmakla mükellefiz" dedi.

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        #Mor Kiryakus Manastırı
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