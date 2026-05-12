Batman'da yaşlı adam mantardan zehirlendi

Batman'da 82 yaşındaki adam mantardan zehirlendi
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınca köyünde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenen 82 yaşındaki adam, hastanede tedavi altına alındı
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 18:24
Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınca köyünde ikamet eden N.S. (82), doğadan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikâyetleri üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi köyde yapılan N.S., ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, özellikle yağışların ardından doğada yetişen yaban mantarlarının tüketimi konusunda vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı
