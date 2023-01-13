DHA

Batman'da, 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi ahırda uzun namlulu silahlarla yakaladı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. İstanbul'dan taziye ziyareti için gelen Güler ailesinin bulunduğu minibüse, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Yapılan kontrolde, minibüste bulunan Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan ise ilk müdahalelerinin ardından Kozluk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 2 yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLA AHIRDA YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri, husumetli iki aile arasında yeni olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmada, H.D. ve Y.D., ahırda uzun namlulu silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLERDEN SONRA YAKINLARINA TESLİM EDİLECEK

Öte yandan yaralıların tedavileri sürerken, Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler'in cenazelerinin, işlemleri sonrası yakınlarına teslim edileceği belirtildi.