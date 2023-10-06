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        Olaylı Elazığspor - Batman Petrolspor maçında, takımlara 21 bin lira para cezası

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığspor ile Batman Petrolspor´un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen iki takıma 21 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:45
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        Olaylı Elazığspor - Batman Petrolspor maçında, takımlara 21 bin lira para cezası
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığspor ile Batman Petrolspor´un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen iki takıma 21 bin lira para cezası kesildi.

        Elazığ Atatürk Stadyumu´nda 1 Ekim'de oynanan ve 0-0 berabere biten Elazığspor-Batman Petrolspor karşılaşmasının ardından Batman Petrolsporlu oyuncular, stattan çevik kuvvet polisi eşliğinde çıktı, stadyum dışında bekleyen Elazığsporlu taraftarlar da, Batman Petrolspor´un takım otobüsüne taşlarla saldırarak takım otobüsünün camlarını kırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na sevk edilen iki takıma, taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 21 bin lira para cezası kesildi.

        Batman Petrolspor Kulübü yönetimi, kararın haksız olduğunu, kulübün ciddi bir mağduriyet yaşadığını, bu cezanın kabul edilemeyeceğini ve karara itiraz edeceklerini bildirdi.

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