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        BATMAN'DA ARAÇ VE MOTOSİKLETLERLE FİLİSTİN'E DESTEK KONVOYU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 23:54 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:54
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        BATMAN'DA ARAÇ VE MOTOSİKLETLERLE FİLİSTİN'E DESTEK KONVOYU
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        BATMAN'DAARAÇVE MOTOSİKLETLERLE FİLİSTİN'E DESTEK KONVOYU

         

        BATMAN´da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından Filistin'e destek amacıyla, yüzlerce araç ve motosikletle konvoy düzenlendi.

        HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından, Filistin´e destek olmak iamacıyla yüzlerce kişi araç ve motosikletle konvoy düzenlendi. Havaalanı kavşağında bir araya gelen topluluk, Filistin bayrakları taşıyıp, caddelerde şehir turu attı. Sık sık slogan atan grup, şehir turununun ardından dağıldı.

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