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        Batman merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 gözaltı

        BATMANmerkezli Mersin ve Ankara´da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:50
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        Batman merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 8 gözaltı
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        BATMANmerkezli Mersin ve Ankara´da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ve ticaretini önlemeye yönelik, Batman merkezli Mersin ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 39 şarjör, 759 namlu, bir miktar fişek, 1 spiral makinesi, 3 matkap, 2 mengene, ve namlu yerleştirmek üzere yapılmış döküm tabla ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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