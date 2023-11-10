Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da öğrenciler, Filistin'de ölen çocuklar için gökyüzüne 'siyah balon' bıraktı

        BATMAN'dadüzenlenen eylemde çocuklar, İsrail´in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne yüzlerce siyah balon bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da öğrenciler, Filistin'de ölen çocuklar için gökyüzüne 'siyah balon' bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN'dadüzenlenen eylemde çocuklar, İsrail´in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne yüzlerce siyah balon bıraktı.

        Gültepe Mahallesinde bulunan Karabağ parkında, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemde Türkiye Petrolleri Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sık sık İsrail aleyhine slogan atarak 'Filistin için özgürlük', 'Filistin'i yalnız bırakma', 'Devlet değil terörist', 'Kudüs İslam ümmetinin davasıdır' yazılı pankartlar taşıdı. Bir grup öğrenci de şiir okudu. Öğrenciler, daha sonra ellerindeki siyah balonları gökyüzüne bıraktı. 

        Öğrenciler adına açıklama yapan Kevser Meryem Seyidoğlu, İsrail´in saldırılarını kınayarak, "Yıllardır Filistin'deki kardeşlerimiz siyonist İsrail güçleri tarafından bütün dünyanın gözleri önünde en vahşi bir şekilde katledilmektedir. Bugün de aynı zulüm başını alarak, şiddetini artırarak devam etmektedir. Yaşıtlarımız, küçük çocuklar dünyanın her yerinde oyun parklarında, bahçelerinde oynuyorken Gazzeli çocuklar mezar başlarında o vahşetin, o yıkık binaların arasında oynamaktadır. Bizler biliyoruz ki herkesin bu zulmü durdurabilmek için yapacağı bir şey mutlaka vardır. Biz yaptıklarımızı asla küçümsemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Resul-ü Ekrem efendimizin şöyle bir hadis-i vardır, 'Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Şayet değiştirmeye gücü yetmezse dili ile düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin.' Bizim gayemiz bilinç yetiştirmektir. Şayet bilinçler yeşertebilirsek zihinlerde insanlık değişir. Değişirse insanlık, dünya değişir. Filistin'deki kardeşlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü, 2 binaya zarar verdi
        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü, 2 binaya zarar verdi
        Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar...
        Batman'da kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar...
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzü...
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzü...
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı