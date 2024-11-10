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        Batman'da yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 2'si ağır, 5 yaralı

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 2'i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:10
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        Batman'da yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 2'si ağır, 5 yaralı
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        BATMAN’ın Gercüş ilçesinde yolcu minibüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 2’i ağır, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gercüş- Batman kara yolunda meydana geldi. Ercan E. (36) idaresindeki 35 AUC 076 plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen traktör çarpıştı. Kazada sürücü Ercan E. ile Ferhat K. (22), Sinan T. (16), Mihriban T. (25) ve Kadri Ş. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ferhat K. ve Sinan T., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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