Batman'da kırsalda okuyan öğrenciler, haftanın 4 günü minibüsle kitap okuma noktasına taşınıyor

BATMAN'da 2021 yılında kurulan Kitap Okuma Noktası'na, haftada 4 gün bölgedeki köy okulları ile kent merkezinden öğrenciler, minibüslerle ücretsiz taşınıyor. Kurulduğu günden bu yana Kitap Okuma Noktası'nı toplamda 43 bin 382 öğrenci ve öğretmen ziyaret ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, "Kitap okuma noktasını açmamızdaki gayemiz, okuma kültürünün geliştirilmesidir. Aslında bu Türkiye'de bir ilk" dedi.

Kitap Okuma Noktası'nın Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, "Kitap Okuma Noktamızda yaklaşık 25 bin kadar kitabımız mevcut. Ayrıca okuma noktamızda aylık gelen süreli yayınlarımız da var. TÜBİTAK'tan gelen bilim, teknik dergileri ve diğer kültür, sanat ve edebiyat dergileri de geliyor. Okuma noktamızda her tür ve kademe öğrencilerimiz için kitap bulunmaktadır. Okul öncesinden liseye kadar kitap çeşitliliğimiz bulunmaktadır. Bizim buraya aldığımız kitaplar genellikle içerik açısından da komisyonlarımız tarafından değerlendirilip, ona göre seçimi yapılmaktadır. Şu an ildeki en zengin kütüphanelerden birinde bulunuyoruz. Kitap okuma noktasını açmamızdaki gayemiz, okuma kültürünün geliştirilmesidir. Aslında bu Türkiye'de bir ilk. Burada bizim öğrencilerimiz, kitap dostu hemşehrilerimiz, gençlerimiz buradan istifade edebiliyorlar. Öğrencilerimizi burada ağırlıyoruz. Özellikle köylerden haftanın 4 günü çocuklarımızı gönderdiğimiz kurum araçlarıyla getiriyoruz. Burada öğretmenlerimizle beraber birkaç saatlik etkinlik yapıyoruz. Hikaye okuma, şiir okuma gibi etkinlikler de yapılıyor. Gönüllü öğretmenlerimizin riyasetinde kurulan okuma gruplarımız var. Bu gruptaki öğrencilerimiz de en çok buradan istifade eden çocuklarımız. Kitap Okuma Noktamıza okul öncesinden liseye kadar tüm kademedeki öğrencilerimiz geliyor ve istifade ediyor" dedi.

'445 OKUR VE YAZAR BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ'

Kurtaran, "Bugüne kadar okuma noktamıza 464 okulumuzdan 43 bin 382 kadar öğrencimiz buraya ziyarette bulundular. Bu da okullarımızın yüzde 70-80'nine tekabül ediyor. Her gün bu sayı artıyor. Son 3 yılda köylerimizden 1655 öğrencimiz, öğretmenleri ile beraber okuma noktamıza geldiler, ziyarette bulundular ve burada okuma etkinliği yaptılar. Yine bu okuma noktamızda bugüne kadar 445 okur ve yazar buluşması gerçekleşti ve 36 bin kadar da bu etkinlikten istifade eden öğrencimiz oldu. Batman'da şu an okullarımızda 110 bin TÜBİTAK yayını mevcut. Bu da İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok TÜBİTAK yayını bulunma rekorunu bize veriyor. Batman Okuma Noktası, şu an Türkiye'de 81 il milli eğitim müdürlükleri içinde bu şekilde yönergesiyle ve bu imkanlarıyla olan tek bir yerdir. Bu konseptte okuma merkezlerinin kurulması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, çocuklarımızın kitapla buluşmalarına daha büyük bir katkı sunuyor. Özellikle bunun yaygınlaştırılmasını da istiyoruz. Okuma noktamızı ziyaret eden öğrencilerimizden gerçekten çok güzel ve anlamlı geri dönüşler de alıyoruz. Bazen duygularını yazıya da döküp-bizim bir ziyaretçi köşemizde var- oraya asıyorlar. Çocuklarımız özellikle de kırsaldan gelen çocuklarımız burada çok uzun vakit geçirmek istiyorlar. Gelen bir daha gelmek için bizden gün istiyor. Şu an ilimizdeki okul kütüphanelerimizde toplam 1 milyon 200 bin kitabımız mevcut" diye konuştu.