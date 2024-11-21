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        Batman'da öğrenciye giyim yardımı yapıldı

        Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi tarafından 14 okulda okuyan 900 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:23
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        Batman'da öğrenciye giyim yardımı yapıldı
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        Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi tarafından 14 okulda okuyan 900 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

        MÜSİAD Batman Şube Başkanı İrfan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl kış öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik mont ve bot yardımında bulunduklarını söyledi.

        MÜSİAD Batman Şubesinin 2017'de kurulduğunu ve 7 yıldır her kış öncesi mont ve bot yardımı yaptıklarını aktaran Özdemir, "Her sene arttırarak bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu sene de merkezde 11, köylerde 3 okulda okuyan 900 öğrencimize kışlık mont ve bot yardımında bulunduk. Seneye inşallah bu sayıyı daha da arttırırız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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