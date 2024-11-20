Batman'da hırsızlık şüphelisi bir kadın tutuklandı

Batman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kadın tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 2 kadın ile yaşı küçük bir çocuğun kaçmaya çalışması sonucu kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Ekiplerce yakalanan 2 kadının yapılan üst aramasında, 10 çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 2 küpe, 2 yüzük, zincir kolye, 4 bilezik, bakır tel, kapı açmak için kullandıkları meyve bıçağı ile parmak izi bırakmamak için kullanılan çoraplar ele geçirildi.