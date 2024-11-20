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        Batman'da hırsızlık şüphelisi bir kadın tutuklandı

        Batman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:11
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        Batman'da hırsızlık şüphelisi bir kadın tutuklandı
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        Batman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kadın tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen 2 kadın ile yaşı küçük bir çocuğun kaçmaya çalışması sonucu kısa süreli kovalamaca yaşandı.

        Ekiplerce yakalanan 2 kadının yapılan üst aramasında, 10 çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 2 küpe, 2 yüzük, zincir kolye, 4 bilezik, bakır tel, kapı açmak için kullandıkları meyve bıçağı ile parmak izi bırakmamak için kullanılan çoraplar ele geçirildi.

        Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan C.G. ve M.Ç. ile suça sürüklenen bir çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ç.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheli M.Ç, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, çocuk salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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