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        Batman'da köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:37
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        Batman'da köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Akalın İlkokulunda eğitim gören 17 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Eğitimde öğrencilere, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verilerek trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

        Eğitim programının sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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