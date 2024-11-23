Batman'da köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Akalın İlkokulunda eğitim gören 17 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Eğitimde öğrencilere, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verilerek trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.
Eğitim programının sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.
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