Batman'da köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Eğitimde öğrencilere, yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verilerek trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

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