Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Tatbikatta, personelin arama-kurtarma, ilk yardım, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditlere (KBRN) müdahale, yangınla mücadele ve tahliye süreçlerinin başarılı bir şekilde test edildiği belirtildi.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekiplerince yangın söndürüldü, hastalar alandan tahliye edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Bölümünde yangın çıktığı ve içeride mahsur kalan hastaların bulunduğu ihbarı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.