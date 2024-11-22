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        Batman'da anaokulu öğrencilerine yönelik etkinliği yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:37
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        Batman'da anaokulu öğrencilerine yönelik etkinliği yapıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Hasankeyf Anaokulunda "Okul yalnızca dört duvar arasında değil, okul her yerde" sloganı doğrultusunda öğrencilere doğa sevgisini artırmak ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla etkinlik yapıldı.

        Etkinlikte, öğrenciler öğretmenlerinden mevsimlerin doğa üzerindeki etkilerini anlatan hikayeler dinledi.

        Daha sonra, dökülen yaprakları toplayan öğrenciler, sonbahar temalı tasarımlar oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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