Batman'da anaokulu öğrencilerine yönelik etkinliği yapıldı

Hasankeyf Anaokulunda "Okul yalnızca dört duvar arasında değil, okul her yerde" sloganı doğrultusunda öğrencilere doğa sevgisini artırmak ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla etkinlik yapıldı.

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