Batman'da anaokulu öğrencilerine yönelik etkinliği yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Hasankeyf Anaokulunda "Okul yalnızca dört duvar arasında değil, okul her yerde" sloganı doğrultusunda öğrencilere doğa sevgisini artırmak ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla etkinlik yapıldı.
Etkinlikte, öğrenciler öğretmenlerinden mevsimlerin doğa üzerindeki etkilerini anlatan hikayeler dinledi.
Daha sonra, dökülen yaprakları toplayan öğrenciler, sonbahar temalı tasarımlar oluşturdu.
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