Batman'daki balık ölümlerinin nedeni 'nitrit zehirlenmesi' çıktı

BATMAN’da, Dicle Nehri ve Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeninin, ‘nitrit zehirlenmesi’ olduğu ortaya çıktı.

Batman'da, Dicle Nehri ve Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 20 Eylül'de toplu balık ölümleri olduğu ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 2 kez su ve balıklardan numune alındı. Alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ'da bulunan Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Numunelerde toksikolojik ve kimyasal analizler yapıldı. Sonuçlarda herhangi bir olumsuzluk görülmemesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere Elazığ'dan teknik destek istedi. Bunun üzerine 15 Ekim tarihinde bölgeye 4 kişilik uzman ekip gönderildi. Balık ölümlerinin yaşandığı noktalardan biri olan Kantar Köprüsü’ne, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Reşat Çiftçi, Su Ürünleri Birim Sorumlusu Mehmet Demir ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa ile birlikte giden ekip, bölgede inceleme yaparak, su ve balıklardan tekrar numune aldı.