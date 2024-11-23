Batman'da kuruyemiş dükkanından hırsızlık kamerada

Olay, dün 04.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Hamidiler Caddesi'ndeki kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Dükkanın kapısını kırarak içeriye giren yüzleri maskeli 3 kişi, dakikalar içinde 40 bin lira, 2 dizüstü bilgisayar, sigara ve çok sayıda market ürününü yanlarında getirdiği torbalara doldurup, kaçtı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BATMAN'da 3 şüphelinin kapısını kırıp, girdikleri kuruyemiş dükkanından para, bilgisayar ve çok sayıda ürün çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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