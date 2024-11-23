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        Batman'da kuruyemiş dükkanından hırsızlık kamerada

        BATMAN'da 3 şüphelinin kapısını kırıp, girdikleri kuruyemiş dükkanından para, bilgisayar ve çok sayıda ürün çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:15
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        Batman'da kuruyemiş dükkanından hırsızlık kamerada
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        BATMAN'da 3 şüphelinin kapısını kırıp, girdikleri kuruyemiş dükkanından para, bilgisayar ve çok sayıda ürün çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün 04.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Hamidiler Caddesi'ndeki kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Dükkanın kapısını kırarak içeriye giren yüzleri maskeli 3 kişi, dakikalar içinde 40 bin lira, 2 dizüstü bilgisayar, sigara ve çok sayıda market ürününü yanlarında getirdiği torbalara doldurup, kaçtı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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