Batman'da sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı
BATMAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
BATMAN’da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
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