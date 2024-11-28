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        Batman'da sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

        BATMAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:14 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:20
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        Batman'da sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı
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        BATMAN’da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

        Galeri
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