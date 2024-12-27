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        Batman'da 2'nci kattan düşen Muhammed bebek, ağır yaralandı

        BATMAN'da 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen 1 yaşındaki Muhammed Aras S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:20 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:25
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        Batman'da 2'nci kattan düşen Muhammed bebek, ağır yaralandı
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        BATMAN’da 2’nci kattaki evlerinin penceresinden düşen 1 yaşındaki Muhammed Aras S., ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde İrmi Mahallesi’ndeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Aras S., bilinmeyen nedenle evin 2’nci katındaki dairenin açık penceresinden düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed bebek, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Muhammed bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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