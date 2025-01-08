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        Otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 20 yaralı (2)

        KAZASİNEMA DÖNÜŞÜ OLMUŞİl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:43
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        Otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 20 yaralı (2)
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        KAZASİNEMA DÖNÜŞÜ OLMUŞ

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 11.30 sularında ilimiz Batman merkez Adem İlkkılıç İlkokulu 4G sınıfı öğretmenimiz, sinema etkinliği kapsamında öğrencileri sinemaya götürmüş, dönüş yolunda Yaşar Kemal Parkı karşısında okulumuza yakın bir mesafede araç içinde bulunan 17 öğrenci bir öğretmen ve şoför trafik kazası geçirmişlerdir. Olay duyulduğu anda olay yerine intikal edilmiş, öğrencilerimizde herhangi aksi kötü bir durum olmadığı, hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve velilerinin de hastaneye davet edilerek tedavi ve tetkiklerinin yapılıp velilerine teslim edildiği, şu an itibariyle hastanede kalan 1 öğrencimiz de kol kırığından kaynaklı müşahede altında bulunmaktadır. Diğer öğrenciler kontrolden sonra velilerine teslim edilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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