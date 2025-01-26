Sason'da 14 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımda bulunan Bayramlar ve Keçiler köyü ile 12 mezra yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için iş makinalarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı.

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