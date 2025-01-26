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        Sason'da 14 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:05
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        Sason'da 14 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımda bulunan Bayramlar ve Keçiler köyü ile 12 mezra yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için iş makinalarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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