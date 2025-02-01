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        Bisikletle geldiği atölyeden 100 bin liralık malzeme çaldı; hırsızlık kamerada

        BATMAN'da kimliği belirsiz kişinin, bisikletle geldiği mobilya imalatı yapılan atölyede yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:25
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        Bisikletle geldiği atölyeden 100 bin liralık malzeme çaldı; hırsızlık kamerada
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        BATMAN’da kimliği belirsiz kişinin, bisikletle geldiği mobilya imalatı yapılan atölyede yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 28 Ocak’ta gece saatlerinde Bayındır Mahallesi’ndeki mobilya üretimi yapılan bir atölyede meydana geldi. Bisikletiyle geldiği atölyenin penceresini kırarak içeri giren şüpheli, yaklaşık 100 bin lira değerindeki çeşitli mobilya ve hırdavat malzemelerini çuvala koydu. Şüpheli geldiği bisikletiyle uzaklaşırken, hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Atölye sahibinin şikayeti üzerine, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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