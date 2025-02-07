Batman'da atık petrol havuzunda çıkan yangın söndürüldü

Merkeze bağlı Yakıtlı köyünde bulunan petrol kuyusu yanındaki atık petrol havuzunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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