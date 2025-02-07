Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da atık petrol havuzunda çıkan yangın söndürüldü

        BATMAN'da atık petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da atık petrol havuzunda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        BATMAN'da atık petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Merkeze bağlı Yakıtlı köyünde bulunan petrol kuyusu yanındaki atık petrol havuzunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı

        Benzer Haberler

        Batman'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
        Batman'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
        Batman'da cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da köy yolları ulaşıma açıldı
        Batman'da köy yolları ulaşıma açıldı
        El arabası ile hırdavat dükkanından hırsızlık kamerada
        El arabası ile hırdavat dükkanından hırsızlık kamerada
        2 kardeşin telefonlarını gaspeden şüpheliler, 78 saatlik kamera kaydı incel...
        2 kardeşin telefonlarını gaspeden şüpheliler, 78 saatlik kamera kaydı incel...
        Batman'da Şaab Vadisi ve Arkeopark, dronla görüntülendi
        Batman'da Şaab Vadisi ve Arkeopark, dronla görüntülendi