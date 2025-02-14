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        Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı

        BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 123 köy ve 113 mezra olmak üzere toplam 236 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:00
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        Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı
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        BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle 123 köy ve 113 mezra olmak üzere toplam 236 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Sason'da 56 köy ve 59 mezra, Kozluk'ta 13 köy ve 41 mezra, Gercüş'te 54 köy ve 13 mezra yolu olmak üzere toplam 236 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, toplam uzunluğu 1106 kilometre olan yolların açılması için 59 makine ve araçla çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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