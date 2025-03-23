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        Büyü yapıp, şifa dağıttıklarını öne süren şüphelilere operasyon: 300 milyon lira haksız kazanç

        BATMAN'da, mağdurlara ilahi güçlere sahip olduklarını söyleyip, büyü yaptıklarını ve şifa dağıtarak özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini ileri süren ve bundan yaklaşık 300 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen anne ve kızı ile onlarla hareket eden 27 şüpheli, 7 ilde eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:05
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        Büyü yapıp, şifa dağıttıklarını öne süren şüphelilere operasyon: 300 milyon lira haksız kazanç
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        BATMAN’da, mağdurlara ilahi güçlere sahip olduklarını söyleyip, büyü yaptıklarını ve şifa dağıtarak özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini ileri süren ve bundan yaklaşık 300 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen anne ve kızı ile onlarla hareket eden 27 şüpheli, 7 ilde eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarda, anne ve kızının, sahip oldukları ilahi güçler sayesinde yaptıkları büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttıkları, özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiklerini, gelecekteki yaşamları hakkında bilgiler verdiklerini iddia edip dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerin büyü yapmak için ‘gerekli masraflar’ adı altında müştekilerden para talep ettikleri ve aracılık yapan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

        ALMANYA’DA ÇAĞIRDIKLARI KİŞİYE 4 GÜN AYNI TİŞÖRTÜ GİYDİRMİŞLER

        Anne ve kızın aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla mağdurlara karşı kullandıkları, mağdurlardan birini Almanya’dan Batman’a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları da belirlendi. Ekipler, anne ve kızı ile onlarla beraber hareket eden 27 şüpheli için, ‘Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan Batman, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defterler, kitaplar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne ve kızının da aralarında olduğu 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli savcılık tarafından, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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