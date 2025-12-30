Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Batman'da kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:13
        Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Batman'da kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

        Belediye ekipleri, kent genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla yollarda kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, ana arterler, trafiğin yoğun olduğu güzergahlar, hastane ve kamu kurumları ile yayaların yoğun olarak kullandığı cadde ve bulvarlarda çalışmalara öncelik veriliyor.

        Öte yandan Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy köyünde yaşayan İsmail Badakol ve Eyüp Çetin de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu ile köy içi yollarını traktör bıçağı ile ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

