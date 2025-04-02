Otomobil, bariyerlere çarpıp şarampole devrildi; 5 yaralı

BATMAN'ınKozluk ilçesinde bariyerlere çarpıp, şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozluk ilçesi Ağaçlık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fevzi T. (29) yönetimindeki 34 KGL 693 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobildeki aynı aileden Ali T. (61), Ayfer T. (31), Cevahir T. (53) ve Sevda T. (32) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fevzi T., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.