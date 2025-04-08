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        Batman'da, 'yan bakma' cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

        BATMAN'da, 'yan bakma' bahanesiyle çıkan Cihan Taşar'ın (35) hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:55
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        Batman'da, 'yan bakma' cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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        BATMAN’da, ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan Cihan Taşar’ın (35) hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 1 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Cihan Taşar ile 5 kişi arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Taşar, boynundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Taşar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Taşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp asri mezarlıkta toprağa verildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili soruşturmada Y.Ö., Y.Ç., A.U., K.C. ve D.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, cinayette kullanılan bıçak da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ö., K.C. ve D.Ö. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan Cihan Taşar'ın, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

        GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Cihan Taşar’ın tek başına yürürken yolun karşısındaki ara sokağa girdiği, ara sokaktaki 5 kişinin Taşar’a doğru yürüdüğü, daha sonra kameraların görüş açısından çıktıkları görülüyor. Olayın ardından caddeye çıkan şüphelilerden 3’ü farklı, 2’si farklı yöne gidiyor. 3 şüphelinin gittiği anlara ait görüntülerde de 1 şüphelinin sağ elini arkadaşına gösterdiği ardından olay anını tarif ederek, önündeki diğer arkadaşına doğru, bıçak varmış gibi hızla elini götürdüğü yer alıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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