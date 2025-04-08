Batman'da, 'yan bakma' cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

BATMAN’da, ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan Cihan Taşar’ın (35) hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 1 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Cihan Taşar ile 5 kişi arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Taşar, boynundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cihan Taşar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Taşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp asri mezarlıkta toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturmada Y.Ö., Y.Ç., A.U., K.C. ve D.Ö. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, cinayette kullanılan bıçak da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ö., K.C. ve D.Ö. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan Cihan Taşar'ın, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.