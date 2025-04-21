En fazla 1 ay yaşayabilen ters laleleri görmeye geliyorlar

BATMAN'ın Sason ilçesinin yüksek kesimlerde yetişen ve doğada en fazla 1 ay canlı kalabilen ters laleleri görmek için her yıl binlerce kişi bölgeye geliyor.

Sason ilçesinin yüksek ve dağlık kesimlerinde doğal olarak yetişen, doğada en fazla 1 ay canlı kalabilen ters laleleri, her yıl binlerce kişi kafileler halinde görmeye geliyor. Halk arasında 'Ağlayan gelin' ve 'Hüzün çiçeği' olarak da bilinen ters laleleri görmeye gelenler için bölgede Sason Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen sağlık ve jandarma ekipleri bekletiliyor. Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, uzun bir yürüyüşün ardından ters lalelerin olduğu bölgeye geçiyor.

'MÜKEMMEL BİR ORTAM'

Ters laleleri gördükleri için çok mutlu olduklarını ifade eden eğitim koordinatörü Habip Yenidoğan, "Bugün öğretmen ve doktor arkadaşlarla birlikte bu doğa harikası olan ters laleleri görmeye geldik. Buraya geldiğimizden dolayı gerçekten çok mutluyuz. Biraz yürüyüş yaptık ama buna fazlasıyla değdiğini düşünüyorum. Endemik bir bitki. Bunun yanında çocuklarımızla birlikte de uçurtmalarımızı getirdik, pikniğimizi yaptık. Ardından çevremizi temiz tutmak adına getirdiğimiz bütün çöpleri toplayarak, hepsini çöp kutusuna atıp, o şekilde geri gideceğiz. Doğası, ortamı, ters laleleriyle mükemmel bir ortam var. O yüzden herkesi buraya bekleriz. Gelip görmelerini isteriz bu endemik bitkileri" dedi.