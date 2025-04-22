Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Otomobil, köprüden demir yoluna uçtu: 3 yaralı

        BATMAN'da yaklaşık 7 metre yükseklikteki köprünün demir korkuluklarını kırarak demir yoluna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:48 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, köprüden demir yoluna uçtu: 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BATMAN’da yaklaşık 7 metre yükseklikteki köprünün demir korkuluklarını kırarak demir yoluna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Belde Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 45 ABA 440 plakalı otomobil, korkulukları kırarak yaklaşık 7 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Ters dönen araçtaki ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi törenle açıldı
        Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi törenle açıldı
        Batman'da eğitimcilerden ters lale doğa yürüyüşü
        Batman'da eğitimcilerden ters lale doğa yürüyüşü
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
        Batman'a kazandırılacak Ahmed-i Hani Mesire Alanı için çivi çakma töreni dü...
        Batman'a kazandırılacak Ahmed-i Hani Mesire Alanı için çivi çakma töreni dü...
        Batman Valisi Canalp, OSB ile Beşiri ilçesi arasında yapımı süren yolda inc...
        Batman Valisi Canalp, OSB ile Beşiri ilçesi arasında yapımı süren yolda inc...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, engelli sporcularla bir araya geldi...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, engelli sporcularla bir araya geldi...