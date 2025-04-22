Otomobil, köprüden demir yoluna uçtu: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Belde Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 45 ABA 440 plakalı otomobil, korkulukları kırarak yaklaşık 7 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Ters dönen araçtaki ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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