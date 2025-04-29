Yusuf, başındaki yorgun mermi nedeniyle 1,5 yıldır her gün ölüm korkusu yaşıyor

BATMAN'da Yusuf Emre Özbek (18), 1,5 yıl önce başına isabet eden, doktorların riskli bölgede olduğu için çıkarmadığı yorgun mermiyle yaşıyor. Yoğun fizik tedavi sürecinin ardından normal hayatına dönen, sağ elinde sorun yaşayan ve kalem tutmakta bile zorlanan Öztürk, "Kafamdaki mermi ile ölüm korkusu yaşıyorum. Sürekli tedirginlik içerisindeyim. Bu 1,5 yıl boyunca ailem ve arkadaşlarım çok destek oldular. Hayatımı karartan kurşunu sıkanların yakalanmasını istiyorum" dedi.

Olay, 5 Kasım 2023’te Bahçelievler Mahallesi 1624'üncü Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ve ağabeyiyle maça gitmek için evinden çıkan Yusuf Emre Özbek, birlikte fotoğraf çektirdikten hemen sonra yere yığıldı. Çevredekilerin hastaneye götürdüğü Yusuf’un çekilen röntgeninde, başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. 4 gün yoğun bakım, 4 gün de serviste tedavi gören Yusuf’un başındaki mermi için doktorlar, riskli bölgede olduğu gerekçesiyle müdahale etmedi. Düzenli olarak kontrol edilen Yusuf’ta konuşma güçlüğü ve sağ el ve parmaklarında zayıflık belirtileri ortaya çıkınca, fizik tedavi süreci başladı.

Halen sağ elini kullanmakta ve parmaklarımı oynatmakta zorlanan Yusuf, ölüm korkusu yaşadığını belirterek, "Hastanede başıma yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Mermi riskli bir yerde olduğu için doktorlar çıkarılamayacağını söylediler. O andan itibaren benim için çok zorlu bir süreç başladı. Ellerimi hareket ettirmekte, yürümekte ve konuşmakta zorluk çekiyordum. 1,5 yıl boyunca yoğun bir fizik tedavi dönemin oldu. Bu süre sonunda bazı iyileşmeler oldu ama hala sağ elimi kullanmakta özellikle de parmaklarımı oynatmakta zorlanıyorum. Şu anda okuluma ve sosyal hayatıma dönebildim. Kafamda bir mermi ile yaşadığım için ölüm korkusu yaşıyorum. Sürekli bir tedirginlik içerisindeyim. Bu 1,5 yıl boyunca ailem ve arkadaşlarım bana çok destek oldular. Onlar da benim kadar çabaladı. Buradan vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen rastgele havaya ateş açmayın. Rastgele sıkılan bir kurşun başkasının hayatını karartabilir. Benim hayatımı karartan kurşunu sıkanların yakalanmasını istiyorum" dedi. 'OĞLUMA BİR ŞEY OLACAK KORKUSUYLA YAŞIYORUM'