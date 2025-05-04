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        Batman Çayında mahsur kalan 25 kişi kepçeyle kurtarıldı

        BATMAN Çayı kenarında piknik yapan 25 kişi suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:21 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:25
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        Batman Çayında mahsur kalan 25 kişi kepçeyle kurtarıldı
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        BATMAN Çayı kenarında piknik yapan 25 kişi suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Samanyolu köyü yakınında Batman Çayı’nda meydana geldi. Çay kenarına piknik yapmak için gidenlerde 25’i su seviyesinin yükselmesi sonucunda 3 farklı noktada oluşan adacıkta mahsur kaldı. Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine Batman İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma sevk edildi. Adacıklarda mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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