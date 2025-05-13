Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Abbas, öldü
BATMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Abbas El Mahmud (5), hayatını kaybetti.
BATMAN’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Abbas El Mahmud (5), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Batman Belediyesi önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Mahmud'a, V.K. (34) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Abbas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Abbas’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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