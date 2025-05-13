Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Abbas, öldü

        BATMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Abbas El Mahmud (5), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Abbas, öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BATMAN’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Abbas El Mahmud (5), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Batman Belediyesi önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Mahmud'a, V.K. (34) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Abbas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Abbas’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Hasankeyf Kaymakamlığından boğulmalara karşı uyarı
        Hasankeyf Kaymakamlığından boğulmalara karşı uyarı
        Batman'da çalışma sırasında yol çöktü
        Batman'da çalışma sırasında yol çöktü
        Batman merkezli 12 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında 11 zanlı tutukla...
        Batman merkezli 12 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında 11 zanlı tutukla...
        Asansör boşluğuna düşen işçi, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Asansör boşluğuna düşen işçi, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 11 şüpheliye tutuklama
        Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 11 şüpheliye tutuklama
        Kalp krizinden hayatını kaybeden DEM Parti Batman İl Başkanı toprağa verild...
        Kalp krizinden hayatını kaybeden DEM Parti Batman İl Başkanı toprağa verild...