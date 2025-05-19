Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da işitme ve konuşma engelli çiftin kınasında 'sessiz çiftetelli'

        SOSYAL medya üzerinden 8 yıl önce tanışan her ikisi de işitme ve konuşma engelli Kırıkkaleli Zeki Sazak (25) ile Batmanlı Nazlı Alkan (24), hayatlarını birleştirme kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da işitme ve konuşma engelli çiftin kınasında 'sessiz çiftetelli'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SOSYAL medya üzerinden 8 yıl önce tanışan her ikisi de işitme ve konuşma engelli Kırıkkaleli Zeki Sazak (25) ile Batmanlı Nazlı Alkan (24), hayatlarını birleştirme kararı aldı. Batman’da yapılan kına töreninde çift ve davetliler, farkındalık da oluşturmak amacıyla sessiz çiftetelli oynadı. Törende bir işaret dili tercümanı da davetliler ile çift arasındaki iletişimi sağladı.

        Kırıkkaleli Zeki Sazak, 8 yıl önce sosyal medya üzerinden kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan Nazlı Alkan ile tanıştı. İkilinin arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü. Hayatlarını birleştirme kararı alan çift, şubat ayında nişanlandı. Kentteki bir isteme evinde gerçekleştirilen kına töreninde çift ve davetliler farkındalık da oluşturmak amacıyla bir süre sessiz çiftetelli oynadı. Törende bir işaret dili tercümanı da davetliler ile çift arasında iletişimi sağladı. Çift, yakın zamanda Ankara'da yapılacak olan düğünle dünyaevine girecek.

        ‘İLK BEN AŞIK OLDUM’

        Tercüman aracılığıyla konuşmasında Nazlı’yı çok sevdiğini belirten Zeki Sazak, “8 yıl önce tanıştık. 8 yıl önce gördüm Nazlı'yı ve konuşmaya başladık. Süreç ilerledikçe de duygularımız ön plana çıktı. İlk ben aşık oldum ve Nazlı'ya söyledim. Mesajla söyledim kendisine. Görüşmek istediğimi söyledim. Olumsuz da bir cevap almadım. İlk etapta aramızdaydı. Özel ilerledik. Daha sonra ortak bir karar verince de ailelerimize bildirdik. Nazlı’yı çok seviyorum” dedi.

        ‘SEVGİMİZ ZAMAN GEÇTİKÇE ARTTI’

        Nişanlısını çok sevdiğini ifade eden Nazlı Alkan ise “Sosyal medyada Zeki ile tanıştım. Kendisinden bir mesaj aldım. Biraz konuşmaya başladık. Ben de onu beğendim. Sevdim onu. İlk gördüğümde de hoşlandım. İçimde bazı duygular oluştu. Sevgimiz zaman geçtikçe arttı. Birkaç görüşmeden sonra ailemize de haber verdik. Evlenmeye karar verdik. Bugün de çok heyecanlıyız. Eşimi çok seviyorum. Ailemi özleyeceğim çünkü ailem burada yaşıyor ama ben Ankara'da yaşayacağım. Hayatıma orada devam edeceğim. Ailemi çok seviyorum. Anne babamı çok seviyorum. Ailemin her zaman bana desteği vardı” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayr...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayr...
        Batman'da kavun ve karpuz tohumları toprakla buluşturuluyor
        Batman'da kavun ve karpuz tohumları toprakla buluşturuluyor
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        Batman'da bisiklet turu düzenlendi
        Batman'da bisiklet turu düzenlendi
        Batman'da atık yiyecekler sokak hayvanları için mamaya dönüştürülüyor
        Batman'da atık yiyecekler sokak hayvanları için mamaya dönüştürülüyor
        Batman'da sivil toplum kuruluşları Gazze yararına kermes düzenledi
        Batman'da sivil toplum kuruluşları Gazze yararına kermes düzenledi